New World: come iscriversi gratis alla Beta dell'MMO di Amazon

New World, l'MMO di Amazon Game Studios, è disponibile ora in Closed Beta su PC e sta riscuotendo un discreto successo, avendo debuttato anche al numero uno della classifica di Steam con i preorder. Ma come si fa a partecipare alla Beta di New World?

L'unico metodo sicuro per avere l'accesso alla Beta è quello di preordinare New World su Amazon o Steam, una volta preordinata una qualsiasi versione del gioco otterrete subito il codice da riscattare per accedere alla Closed Beta su PC, la quale andrà avanti fino a inizio agosto.

In alternativa potete iscrivervi alla Beta di New World con il vostro account Amazon, da notare però che i partecipanti vengono selezionati in modo casuale, come confermato dagli sviluppatori: "al lancio della Closed Beta selezioneremo i partecipanti in modo casuale dalla nostra lista di iscritti alla Closed Beta e invieremo gli inviti via email a intervalli regolari durante la fase di testing della Closed Beta."

New World non uscirà su PS5 e Xbox Series X, il team ha più volte chiarito come il gioco sia stato progettato con la piattaforma PC in mente e attualmente non ci sono piani per porting su console, ad oggi la compagnia è concentrata sulla Beta e sul futuro lancio della versione completa su Windows.