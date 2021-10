New World: come risolvere l'errore mm_authresult_Http_Error_Response_Code all'avvio

Con il lancio di New World migliaia di giocatori si sono lanciati nel mondo di Aeternum, creando non pochi grattacapi tecnici all'MMORPG di Amazon Game Studios. Tra le diverse problematiche dei server, una in particolare sembra affliggere una buona fetta di utenti: l'errore di connessione che si verifica subito dopo l'avvio della partita. Ecco come risolverlo.

New World: come risolvere gli errori all'avvio

Anzitutto è importante ricordare che l'MMO è appena uscito, e che molti difetti tecnici riscontrati dall'utenza finora verranno probabilmente risolti con lavoro aggiuntivo da parte degli autori nei prossimi giorni. Questo metodo in particolare si riferisce al problema segnalato come "mm_authresult_Http_Error_Response_Code", che appare subito dopo aver tentato l'accesso ai server.



Se non volete aspettare, e il riavvio di gioco, PC o router non ha funzionato, potete provare a seguire questi passaggi: chiudete New World e avviate il prompt dei comandi attraverso due modi diversi, ossia digitando cmd nella barra di ricerca, oppure aprendo Windows PowerShell e scrivendo "ipconfig /flushdns", per poi premere invio come ultimo passaggio. Questo sistema permette di pulire la cache del DNS, rendendo fattibile l'accesso a Aeternum e godersi così l'opera realizzata da Amazon.



