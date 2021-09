New World: come sbloccare 14 skin per le armi gratis con i Twitch Drops

Mentre i server di New World faticano a gestire l'enorme flusso di giocatori curiosi di provare il nuovo MMO targato Amazon, il colosso dell'e-commerce ha dato il via ad un'iniziativa che consente a tutti di ottenere delle esclusive skin.

Parliamo di ben 14 skin da applicare alle armi di New World e che i giocatori possono sbloccare senza costi aggiuntivi tramite i Twitch Drops, ovvero le ricompense che si ottengono semplicemente guardando gli streamer sulla piattaforma.

Come collegare gli account

Il primo step per ottenere le ricompense consiste nel collegare il vostro account Twitch a quello Steam sul quale avete intenzione di giocare o state giocando New World (i drop si possono ottenere anche se non avete il gioco e lo comprerete in un secondo momento). Per eseguire questo passaggio non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale di New World ed effettuare l'accesso sia a Steam che a Twitch seguendo le istruzioni nella parte bassa dello schermo.

Come sbloccare i Twitch Drops

Una volta effettuato il collegamento, non vi resta che accedere a Twitch con l'account giusto e guardare uno degli streamer con il tag "Drop abilitati" che giocano a New World. Le ricompense si sbloccano nel tempo e per ottenerle tutte occorre guardare in totale 10 ore di streaming (non consecutive).

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense gratis di New World:

Disco di Gaia (skin per scudo rotondo) e Muro del giardino (skin per scudo a torre): si ottengono dopo aver guardato per 1 ora il gioco su Twitch

si ottengono dopo aver guardato per 1 ora il gioco su Twitch Armamento lussureggiante (skin per lancia) e Mannaia vibrante (skin per ascia da lancio): si ottengono dopo aver guardato per 2 ore il gioco su Twitch

si ottengono dopo aver guardato per 2 ore il gioco su Twitch Arco avviluppato (skin per arco) e Svolazzo floreale (skin per stocco): si ottengono dopo aver guardato per 3 ore il gioco su Twitch

si ottengono dopo aver guardato per 3 ore il gioco su Twitch Fiore di lavanda (skin per scudo a goccia) e Stretta verdeggiante (skin per spada): si ottengono dopo aver guardato per 4 ore il gioco su Twitch

si ottengono dopo aver guardato per 4 ore il gioco su Twitch Mano di Biancogelo (guanto di ghiaccio) e Tiro sconfortante (skin per moschetto): si ottengono dopo aver guardato per 6 ore il gioco su Twitch

si ottengono dopo aver guardato per 6 ore il gioco su Twitch Vendetta del corvo (skin per bastone infuocato) e Perlescenza (skin per bastone della vita): si ottengono dopo aver guardato per 8 ore il gioco su Twitch

si ottengono dopo aver guardato per 8 ore il gioco su Twitch Presaverde (skin per ascia grande) e Impugnatura di muschio (skin per martello da guerra): si ottengono dopo aver guardato per 10 ore il gioco su Twitch

Va precisato che per ricevere gli oggetti in game è fondamentale che questi vengano prima riscattati manualmente nella sezione ricompense di Twitch: a questo punto potrebbero volerci anche 24 ore prima che le skin vengano inviate all'inventario. Non dimenticate inoltre che la promozione resterà attiva esclusivamente fino al prossimo 11 ottobre 2021, dopodiché non sarà più possibile ottenere gratuitamente gli oggetti.