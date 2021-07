New World: come sbloccare gratis su Twitch la skin Furia Dorata

Manca più di un mese al debutto della versione finale di New World, l'MMO in sviluppo presso uno dei team interni di Amazon e che attualmente è in Closed Beta. Per spronare i giocatori a guardare i propri beniamini giocarci su Twitch, il colosso dell'e-commerce ha dato il via ad un'interessante iniziativa che permette di ottenere una skin gratis.

Un gioco targato Amazon non poteva certo non abbracciare la filosofia dei Twitch Drops e, di conseguenza, tutti i futuri giocatori di New World possono già accaparrarsi in maniera completamente gratuita e senza particolari sforzi l'esclusiva armatura Furia Dorata.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale della skin Furia Dorata (Golden Rage Armor nella versione inglese del gioco):

"Forgiata nelle roventi fucine della Grande Breccia, questa incarnazione dell'odio appare scintillante d'oro. Disponibile nel gioco al lancio di New World previsto per prossimo il 31 agosto 2021."

Per ottenere la ricompensa non dovete fare altro che visitare la pagina dedicata ai Twitch Drops sul sito ufficiale del gioco ed effettuare l'accesso al vostro account della piattaforma di streaming e di Steam: a questo punto il collegamento sarà completato e vi basterà visualizzare per un'ora una qualsiasi diretta di New World con i Twitch Drop abilitati per sbloccare l'oggetto. Raggiunto il quantitativo di tempo necessario, visitate l'inventario di Twitch e cliccate sul tasto in corrispondenza della skin per sbloccarla, così da riceverla in gioco al day one.

Va precisato che la promozione non resterà attiva per sempre e avete tempo solo fino al prossimo 2 agosto 2021 per guardare un'ora di una trasmissione a vostra scelta su Twitch con i Drop abilitati per sbloccare la skin Furia Dorata.

