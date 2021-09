New World: come usare il viaggio rapido per spostarsi velocemente

L’enorme mondo di Aeternum, luogo in cui si svolgono le avventure dei giocatori all’interno di New World - nuovo videogioco MMORPG sviluppato e pubblicato da Amazon Game Studios e disponibile ora per l’acquisto sulla piattaforma Steam - richiede agli utenti di spostarsi in continuazione per esplorare, raccogliere risorse e completare quest.

Sebbene nelle prime fasi di gioco questa necessità sia circoscritta all’interno di un’area piuttosto ristretta della gigantesca mappa di gioco e il senso di novità contribuisca a spingere il giocatore all’esplorazione di ogni anfratto, una volta trascorse alcune ore potrebbe subentrare il desiderio di evitare alcune lunghe camminate che vi verranno richieste per giungere alla vostra destinazione.

Per ovviare a questo problema potrete sfruttare la meccanica del viaggio rapido, che è stata implementata all’interno di New World in maniera leggermente diversa rispetto alla maggior parte dei prodotti appartenenti allo stesso genere ed è vincolata ad un paio di limitazioni. In primo luogo, prima di poter accedere al viaggio rapido dovrete trovarvi all’interno di un qualsiasi insediamento oppure nei pressi di un santuario, altrimenti non vi sarà possibile nemmeno attivare l’opzione di viaggio rapido; tenete poi presente che la destinazione del vostro viaggio rapido dev’essere rappresentata da un luogo che avete già visitato in precedenza (anche se in questo caso non deve trattarsi necessariamente di un altro insediamento oppure di un santuario, ma può essere un qualunque luogo di interesse segnalato sulla mappa di gioco.

L’altro importantissimo vincolo che è necessario segnalare è che per poter usufruire del viaggio rapido dovrete spendere una certa quantità di oro - scelta di design probabilmente voluta per invogliare gli utenti a sfruttare questa meccanica il meno possibile e godersi il viaggio attraverso il mondo di Aeternum in maniera più classica. Questa limitazione costringerà infatti i nuovi giocatori a dedicarsi all’esplorazione a piedi durante le prime ore di gioco, come già accennato in precedenza, ed il viaggio rapido diventerà quindi di fatto disponibile per l’uso solamente in una fase di gioco un po’ più avanzata, quando potrete permettervi di spendere determinate cifre in denaro senza subire una perdita eccessiva.

Una volta che vi sarete assicurati di poter essere in grado di rispettare entrambi i vincoli citati nei paragrafi precedenti, per usufruire del viaggio rapido non dovrete far altro che aprire la mappa di gioco, selezionare il luogo di interesse che volete impostare come destinazione e scegliere l’opzione per viaggiare rapidamente fin lì: dopo il caricamento vi ritroverete alla vostra destinazione e potrete quindi riprendere le vostre attività.

Nel caso in cui voleste saperne di più sul gioco vi raccomandiamo di dare un'occhiata al nostro provato di New World, in attesa di una recensione più completa. Se invece non sapete da quale server cominciare la vostra partita abbiamo pronta per voi una lista dei server di New World per i giocatori italiani.