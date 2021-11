New World, community furente: la difficoltà dell'MMO è aumentata

Con la pubblicazione dell'aggiornamento Into the Void in New World, l'MMO degli Amazon Game Studios ha accolto al suo interno una nuova selezione di armi ed equipaggiamenti.

Un ampliamento delle possibilità che è stato tuttavia compensato da un aumento del livello di difficoltà dell'MMO. In seguito a numerose segnalazioni da parte della community, gli autori di New World hanno infatti confermato di aver approfittato dell'ultima patch per potenziare gli avversari schierati presso i punti d'interesse Elite. Gli avventurieri di Aeternum alle prese con l'endgame di New World sono dunque chiamati a faticare notevolmente per poter avere la meglio su di avversari in precedenza abbordabili.

Una circostanza che ha spinto larga parte della community a manifestare il proprio disappunto per la scelta operata dagli Amazon Game Studios. Nel giro di poco tempo, le lamentele hanno raggiunto gli sviluppatori, che hanno giustificato il proprio intervento con la volontà di voler mantenere costante il livello di sfida proposto da New World. Per garantire un miglior bilanciamento, il team si è però impegnato a modificare le ricompense proposte dalle attività più ardue. Gli sviluppatori Amazon hanno inoltre garantito di voler diversificare le esperienze dell'endgame, con un focus particolare sulle Spedizioni: su questo fronte in particolare, hanno invitato i giocatori ad attendere ulteriori comunicazioni nel prossimo futuro.



Nel frattempo, la community, che nelle ultime settimane ha visto un calo nel numero di giocatori di New World, ha comunque deciso di ricorrere al review bombing dell'MMO su Steam.