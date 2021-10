New World continua a spaccare: oltre 900.000 giocatori connessi in contemporanea

Non accenna a diminuire il successo di New World: al lancio il gioco di Amazon Studios ha superato quota 700.000 giocatori connessi in contemporanea ma la situazione è esplosa definitivamente nel weekend e in particolare nella giornata di domenica 3 ottobre.

Domenica scorsa l'MMO ha raggiunto e superato quota 913,634 giocatori connessi in contemporanea su Steam, segnando così non solo il suo record assoluto di giocatori attivi ma superando anche giochi come Counter-Strike Global Offensive che si è fermato nella stessa giornata a 866.000 giocatori.

Amazon sta lavorando da giorni per ampliare la capacità dei server di New World e nelle scorse ore ha iniziato a dare la caccia ai furbetti dell'AFK, le code per entrare in New World persistono ma gli sviluppatori stanno aggiungendo nuovi server inoltre hanno offerto per due settimane la possibilità di migrare gratuitamente da un server all'altro con l'obiettivo di bilanciare il numero dei giocatori connessi.

Jeff Bezos si è detto contento del successo di New World, gioco che rappresenta di fatto un riscatto per Amazon Game Studios, team che in passato ha cancellato vari progetti (tra cui Crucible) e che fino ad oggi non era riuscito ad esprimere il suo pieno potenziale. Il cammino di New World è solo all'inizio, ovviamente, e Amazon supporterà a lungo il suo nuovo MMORPG.