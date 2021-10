New World: quanto costa e dove si compra il videogioco di Amazon?

New World è l'ultimo successo di Amazon Game Studios, l'MMO pubblicato dal colosso dell'eCommerce è in vendita da fine settembre, ma dove si compra e quanto costa New World?

New World è ovviamente in vendita su Amazon in formato digitale in versione standard al prezzo di 39.99 euro e Deluxe Edition al costo di 49,99 euro. Questa edizione include oltre al gioco una serie di bonus scaricabili da usare in-game:

Skin per armatura Boscaiolo : Distinguiti dalla massa o mimetizzati nella foresta

: Distinguiti dalla massa o mimetizzati nella foresta Skin per l'ascia Boscaiolo : Completa il look Boscaiolo con questa skin per la versatile ascia

: Completa il look Boscaiolo con questa skin per la versatile ascia Animale domestico mastino : Sentiti a casa con l'animale domestico mastino. L'accesso all'alloggio si sblocca al livello 15

: Sentiti a casa con l'animale domestico mastino. L'accesso all'alloggio si sblocca al livello 15 Set emote Morra cinese : La morra cinese, gioco non impegnativo tra amici o strumento per prendere decisioni difficili

: La morra cinese, gioco non impegnativo tra amici o strumento per prendere decisioni difficili Illustrazioni digitali New World: Una raccolta di immagini tratte dallo sviluppo del gioco