New World, Cuore della Tempesta e oltre: Amazon svela la Roadmap 2022 del GDR online

Nel corso dell'ultimo streaming organizzato dagli Amazon Game Studios, gli sviluppatori di New World hanno ribadito il proprio impegno per il supporto a lungo termine dell'MMO fantasy, a partire dalle sorprese che attendono gli appassionati da qui ai prossimi mesi: diamo allora un'occhiata alla Roadmap 2022.

La finestra comunicativa aperta dagli Amazon Game Studios parte logicamente dalle novità che attraverseranno la dimensione ruolistica di Aeternum nel corso di questa primavera, la più importante delle quali sarà rappresentata dalla spedizione Cuore della Tempesta.

Descritta come "un'esperienza totalmente diversa dal comune", Cuore della Tempesta vede i giocatori immergersi nella realtà soprannaturale della mente di Isabella per svelarne i segreti più reconditi e, con essi, i motivi che l'hanno condotta alla corruzione e al caos. La resa dei conti finale con Isabella sarà però solo una tappa del lungo viaggio che attende i giocatori di New World da qui ai prossimi mesi, a giudicare dal nutrito elenco di aggiunte, migliorie e modifiche previste nella Roadmap 2022 (inverno escluso):

Primavera

Spedizione 'Cuore della Tempesta'

Nuova arma: Schioppo

Arene PvP 3 contro 3

Percorso di Ricompense PvP

Estate

Spedizione 'Cirripedi e Polvere da Sparo'

Ricerca gruppo Spedizione

Evento Estate

Autunno

Territorio Deserti di Zolfo

Spedizione 'Enneade'

Nuova arma: Spadone

Classifiche

Evento Nightvale Hallow 2

Evento Turkulon 2022

Al già ricco elenco delle sorprese previste con i prossimi aggiornamenti di New World si aggiungeranno anche le novità legate ai trasmutatori, alle missioni e agli incontri estemporanei nell'esplorazione free roaming, oltre alla consueta pletora di interventi sul bilanciamento e sull'ottimizzazione dell'MMO di Amazon. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra guida con trucchi per giocare a New World.