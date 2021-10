New World: tra le difficoltà di sviluppo e il successo finale, parla Jeff Bezos

A pochi giorni dal lancio di New World e sulla scia del grande successo ottenuto, Jeff Bezos ha espresso la propria soddisfazione nei confronti di Amazon Games Studios e della loro ultima creazione, sottolineando anche le difficoltà attraversate durante lo sviluppo.

Il fondatore e presidente esecutivo di Amazon Jeff Bezos ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti degli sviluppatori per i risultati raggiunti da New World, l'ultima fatica degli Amazon Games Studios, affidando il suo messaggio ad un post su Twitter: "Dopo tanti fallimenti e battute d'arresto nel gaming, abbiamo ottenuto un successo. Sono molto orgoglioso della squadra per la persistenza dimostrata. Considerate i momenti negativi come ostacoli che portano all'apprendimento. Qualsiasi siano i vostri obbiettivi, non mollate, non importa quanto diventi difficile".

Bezos ha accompagnato il tweet con due articoli pubblicati a distanza di otto mesi l'uno dall'altro, rispettivamente di Bloomberg e di Cnbc, che dimostrano come il team abbia saputo superare una fase di sviluppo complicata, fino ad arrivare all'ottimo risultato ottenuto dal MMORPG in questi primi giorni dal lancio.

