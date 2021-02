New World: ennesimo rinvio per l'ambizioso MMO di Amazon, uscirà in estate

L'ambizioso MMO fantasy di Amazon che prende il nome di New World continua il suo travagliato percorso ad ostacoli verso l'uscita finale con l'ennesimo rinvio. Ad annunciarlo è stato lo stesso team di sviluppo spostando la deadline alla fine dell'estate 2021.

New World è già stato protagonista di un rinvio: previso originariamente per il 25 agosto del 2020, il titolo era stato rimandato alla primavera del 2021. L'annuncio del nuovo rinvio è stato accompagnato da una dichiarazione degli sviluppatori: "Abbiamo lavorato duramente su avvincenti funzionalità per l'endgame che riteniamo importanti includere al momento del lancio. Queste funzionalità non saranno pronte per il periodo primaverile che avevamo precedentemente comunicato. Tenuto conto di questo, pubblicheremo New World il 31 agosto del 2021. Con questo tempo extra saremo in grado di aggiungere questi miglioramenti sostanziali mentre rifiniamo e perfezioniamo l'intero gioco prima di aprire le coste di Aeternum al mondo".

Il team ha poi comunicato che le sessioni di alpha continueranno nei prossimi mesi e a partire dal 30 marzo saranno aperti anche i server per i paesi europei. Il prossimo 20 luglio inizierà invece una beta chiusa per chi ha prenotato il gioco. In attesa di saperne di più, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova con la modalità PvP di New World.