New World di Amazon: l'esclusiva PC è dovuta ai limiti grafici delle console

Discutendo dello sviluppo di New Worlds dopo il trailer dei Game Awards, Scot Lane degli Amazon Game Studios ha spiegato che l'esclusiva PC su questo gioco di ruolo multiplayer è dettata solo ed esclusivamente dalle limitazioni grafiche e tecnologiche delle console.

Nel corso di un'intervista concessa ad Eurogamer.net a margine dell'evento losangelino che ha premiato Sekiro come GOTY (Game of the Year) dell'edizione 2019 dei TGA, Lane ha infatti dichiarato che "adoro sviluppare su console, realizzato molti videogiochi su quelle piattaforme ma nel caso di New Worlds vogliamo spingere la grafica il più lontano possibile".

Sempre in merito alle "cause tecnologiche" che comporteranno il mancato arrivo su console casalinghe di questo ambizioso MMORPG, il direttore esecutivo degli Amazon Game Studios aggiunge che "è questa una delle cose più grandi che vogliamo portare al genere, ossia creare un MMO che abbia un aspetto completamente diverso da quelli che avete visto fino ad oggi. Non penso solo alla grafica ma anche al combattimento su vasta scala, ci sono molte cose su cui possiamo spingerci perchè, man mano che i PC diventano più potenti, questa evoluzione ci consente di aggiungere sempre delle nuove funzionalità col passare del tempo".

Il lancio di New World è previsto per il mese di maggio del 2020, rigorosamente in esclusiva su PC. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a compiere assieme a noi un viaggio nel Nuovo Mondo di Amazon con la nostra anteprima firmata da Daniele D'Orefice.