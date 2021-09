New World: grande fiducia e ottime sensazioni, parla il vicepresidente di Amazon Games

Dopo un percorso di sviluppo travagliato New World si avvicina alla data di lancio definitiva. Il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann è tornato a parlare dell'atteso MMORPG e dei piani futuri della divisione gaming del colosso di Jeff Bezos.

In una lunga intervista con i colleghi di GamesIndustry, Christoph Hartmann ha affermato che Amazon Games punta molto sul lancio di New World, soprattutto dopo la cancellazione di altri progetti come Breakaway e il disastroso capitolo di Crucible: "Ecco perché abbiamo rimandato New World così tanto, volevamo essere sicuro di fare un buon lavoro. Abbiamo il vantaggio di non essere tenuti in ostaggio da trimestri o anni fiscali come accade agli sviluppatori tradizionali. Facciamo la cosa migliore per i giocatori, senza fretta perché - dobbiamo uscire a ottobre e se non ci riusciamo sarà marzo -. Si, dobbiamo costruire un business, ma sappiamo che a volte un mese o due fanno la differenza per un gioco. Questo è ciò che conta perché stiamo realizzando giochi multiplayer che dovranno essere sul mercato per dieci anni, quindi affrettarsi non ha senso".

Il vicepresidente ha poi dichiarato di sentire il totale supporto da parte di Amazon e che nonostante i fallimenti del recente passato, le aspettative su New World sono molto alte. In attesa di mettere le mani sulla versione finale del gioco che uscirà il prossimo 28 settembre, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di New World.