New World: un giocatore ha truffato la sua gilda, ora è ricchissimo

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di particolarmente bizzarro in uno dei tantissimi server di New World, l'MMO di Amazon che sta spopolando tra i giocatori e su Twitch.

Prima di raccontarvi cos'è accaduto, va fatta una precisazione. In New World non esistono solo tre grandi Fazioni, ma anche le Compagnie, gruppi di giocatori che fungono da Gilde: queste organizzazioni possono contendersi a suon di massacri alcuni territori e fare in modo che tutti gli altri giocatori che vogliano eseguire alcune azioni all'interno di queste porzioni della mappa debbano pagare una tassa che finisce dritta nelle casse della Compagnia. Coloro i quali non possiedono alcuna terra possono affidarsi alle donazioni dei membri del clan, ed è proprio con questo sistema che un utente ha fregato tutti i suoi vecchi alleati.

Tale Paradoggs, membro di una Compagnia, ha raccontato che il suo leader ha chiesto ai compagni un piccolo contributo per reclamare l'ultima terra ancora libera nel server, così da poterla conquistare senza ricorrere ad un conflitto. Ovviamente l'utente non ha mai fatto nulla di tutto questo e ha trasferito le 60.000 monete d'oro accumulate su un altro personaggio, il cui nome è sconosciuto e di cui si sono quindi perse le tracce. Sembra quindi che il sistema delle Compagnie di New World abbia alcune falle e c'è chi se ne sta approfittando per arricchirsi senza particolari sforzi. Non a caso la testimonianza di Paradoggs, condivisa sui social, ha fatto emergere decine di casi simili avvenuti su altri server dell'MMO.

