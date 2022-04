New World, gioco gratis e grande sconto: arriva anche la patch 1.4.1

Dopo aver presentato tutti i dettagli relativi alla Road Map di New World per il 2022, il team degli Amazon Games Studios ha diversi annunci interessanti da condividere con il pubblico.

Tra questi ultimi spicca l'organizzazione di un weekend di gioco gratis per New World. A partire dalla giornata di giovedì 7 aprile (ore 19:00 del fuso orario italiano) e sino a lunedì 11 aprile (sempre ore 19:00), l'utenza di Steam potrà infatti immergersi tra le spiagge di Aethernum in maniera completamente gratuita. Nel corso della sessione, gli appassionati di MMO potranno così testare tutti i contenuti proposti da New World, inclusi gli ultimi aggiornamenti.

I progressi realizzati nel corso del weekend gratuito potranno essere conservati in caso di acquisto di New World, che per l'occasione sarà in vendita con un grande sconto. Dalle ore 19:00 di giovedì 7 aprile e sino alle ore 19:00 di lunedì 18 aprile, gli appassionati potranno infatti aggiungere l'MMO alla propria collezione sfruttando una riduzione di prezzo di ben il 40%. Lo sconto sarà applicato sia sulle pagine di Steam sia nel catalogo di Amazon, sia per la versione Standard sia per la Deluxe Edition del titolo.



Il team degli Amazon Game Studios rilanciano così il proprio MMO, mentre contestualmente prosegue il supporto post lancio. Dopo l'apertura del PTR di New World, arriva infatti anche l'aggiornamento 1.4.1, che risolve molteplici bug del titolo, andando a limare l'esperienza di gioco proposta.