New World: come cambiare server, tutto quello che c'è da sapere

Finalmente, dopo una lunga attesa, si appresta ad attivarsi il servizio di trasferimento dei server di New World, che consentirà di far "traslocare" il proprio alter-ego virtuale in direzione di un nuovo mondo.

Il servizio, che sarà inizialmente gratuito, sarà attivato gradualmente, con il Sud Est Asiatico che sarà la prima area di pubblicazione della nuova feature. Per non farvi trovare impreparati al momento dell'attivazione del cambio server in New World in Europa, vi presentiamo fin da ora tutti i dettagli su quella che sarà la procedura.

Innanzitutto, sarà necessario eseguire l'accesso all'MMO con il personaggio che si desidera trasferire, per poi accedere al negozio in-game e riscattare uno speciale "gettone di trasferimento del personaggio". Come accennato, l'oggetto sarà per il momento completamente gratuito, ma disponibile in un'unica unità. Per procedere, sarà poi necessario abbandonare la propria compagnia e azzerare tutte le operazioni di acquisto e vendita in corso presso l'emporio. Infine, dovremo recarci in uno dei molti Santuari dell'isola di Aeternum.



A questo punto, sarà necessario scegliere verso quale mondo trasferire il proprio personaggio. In linea teorica, le opzioni includono tutti i i mondi presenti nella propria regione, ma vi sono alcuni limiti precisi. Ovviamente, sarà impossibile spostare il proprio alter-ego in un mondo nel quale si dispone già di un personaggio. Inoltre, non potranno essere selezionati mondi già al completo o in corso di manutenzione.



Con il processo di trasferimento, i giocatori conserveranno tutti i progressi realizzati con il personaggio, inclusi livello, maestria con le armi o titoli. Inoltre, saranno preservati anche l'inventario e il deposito, insieme alle valute, le abitazioni e le loro decorazioni. Anche le missioni affrontate sino al momento del trasferimento potranno essere riprese esattamente da dove erano state interrotte. Al contrario, non sarà invece possibile conservare la propria appartenenza ad una compagnia (come detto, sarà infatti necessario abbandonarla prima di avviare il cambio server) né la propria lista amici.



Per il momento, il team di sviluppo renderà disponibile un solo gettone gratuito per il cambio server. A seconda di come si evolverà il processo di assestamento della community, Amazon Game Studios ha però confermato che potrebbe decidere di renderne disponibili ulteriori nel prossimo periodo. In seguito, tuttavia, questo diverrà un servizio a pagamento, con i gettoni acquistabili nello store di New World.



Per orientarvi all'interno del menu di New World e completare la procedura, potete fare riferimento al filmato disponibile in apertura a questa news.