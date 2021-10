New World guida al trasferimento tra server: quali sono i mondi meno affollati?

Dopo numerose richieste e un'attesa più lunga del previsto, Amazon Game Studios ha finalmente dato il via all'attivazione del servizio di trasferimento tra i server di New World.

I primi ad aver ricevuto quest'opportunità sono stati gli avventurieri del mondo di Utopia, nell'area del Sud Est Asiativo, ma ben presto la funzionalità sarà estesa a tutto il mondo. Nel frattempo, Amazon ha condiviso una comodissima guida che indica la quantità di popolazione attiva su ogni server del mondo, in modo da fornire ai giocatori tutte le informazioni necessarie per la pianificazione del server verso il quale traferirsi.

Il primo cambio di server è offerto in via del tutto gratuita, mediante un gettone reperibile nel negozio di gioco. Il trasferimento è tuttavia consentito solo nell'ambito dei server di una medesima regione di New World: se siete in Europa, non potete trasferirvi verso un server americano, ad esempio. Fatte queste doverose premesse, scopriamo qual è il livello di affollamento in tutti i mondi del nostro continente aggiornato ad oggi 20 ottobre 2021.

Europa Centrale

Estremamente affollati : Pulotu | Saba | Suddene

: Pulotu | Saba | Suddene Mediamente affollati : Abaton | Acamar | Acrux | Aepyornis | Albraca | Annwyn | Apis | Aquila | Asgard | Avalon | Bakhu | Baltica | Barsoom | Bengodi | Betelgeuse | Bifrost | Bran | Brittia | Caelum | Canis | Caph | Damalis | Delphnius | Dry Tree | Fae | Glitnir | Goldenthal | Grus | Hades | Harmonia | Hellheim | Hydrus | Ife | Ismarus 1 | Jacquet | Jansenia | Jotunheim | Jumala | Karkar | Ketumati | Kor | Kvenland | Lamian | Larissa | Lepus | Lethe | Lyonesse | Mandara | Mardi | Mayda | Melinde | Midgard | Muspelheim | Nembus | Nexdorea | Niflheim | Nysa | Nysos | Opar | Otuken | Perseus | Pollux | Ravenal | Rocabarra | Styx | Tabor Isand | Tartarus | Ursa | Utgard | Vega | Vicina | Wachusett | Zanara

: Abaton | Acamar | Acrux | Aepyornis | Albraca | Annwyn | Apis | Aquila | Asgard | Avalon | Bakhu | Baltica | Barsoom | Bengodi | Betelgeuse | Bifrost | Bran | Brittia | Caelum | Canis | Caph | Damalis | Delphnius | Dry Tree | Fae | Glitnir | Goldenthal | Grus | Hades | Harmonia | Hellheim | Hydrus | Ife | Ismarus 1 | Jacquet | Jansenia | Jotunheim | Jumala | Karkar | Ketumati | Kor | Kvenland | Lamian | Larissa | Lepus | Lethe | Lyonesse | Mandara | Mardi | Mayda | Melinde | Midgard | Muspelheim | Nembus | Nexdorea | Niflheim | Nysa | Nysos | Opar | Otuken | Perseus | Pollux | Ravenal | Rocabarra | Styx | Tabor Isand | Tartarus | Ursa | Utgard | Vega | Vicina | Wachusett | Zanara Poco affollati: Aaru | Aiolio | Alastor | Alfheim | Alioth | Altruria | Amenti | Antares | Antillia | Arcturus | Argyre | Balanjar | Baltia | Banoic | Barri | Bensalem | Bermeja | Caer Sidi | Canopis | Caprona | Carcosa | Caspak | Cassipa | Charadra | Chryse | Corbenic | Cygnus | Dianas Grove | Duat | Dvaraka | Ekera | Elysium | Emathia | Erewhon | Eridanus | Eridanus Luft | Estotiland | Eurytheia | Evonium | Finias | Fomax | Frisland | Ganzir | Gaunes | Gladsheim | Glyn Cagny | Gorias | Groclant | Harpinna | Hellopia | Heracleion | Hippotae | Hyperborea | Icaria | Idavoll | Inferni | Iroko | Ishtakar | Ismarus 2 | Izar | Kalevala | Kaloon | Kantia | Karaka | Kerguelen | Kianida | Kioram | Kurhah | Lacerta | Lesath | Malva | Marsic | Menkar | Metsola | Montes Serrorum | Murias | Muziris | Nastrond | Nav | Naxos | Nericus | Noatun | Nowhere | Ophir | Panchaia | Pavlopetri | Pellucidar | Penglai | Pepys | Petermannland | Phaeacia | Pointland | Pyrandia | Quivira | Ramaja | Ravenspurn | Runeberg | Saena | Sanor | Serpens | Ship-Trap | Silpium | Slavna | Subra | Swevenham | Takshasila | Tanje | Thrudheim | Thule | Tir Na Nog | Tupia | Una-bara | Urdarbrunn | Vagon | Vaikuntha | Vainola | Vimur | Vineta | Vyrij | Wonderland | Wood Perlious | Xarayes | Yinjian | Youdu | Yourang | Zerzura | Zu-Vendis

Se siete curiosi di scoprire la situazione nei mondi delle altre regioni del mondo, potete dirigervi sul sito ufficiale di New World.