New World, le impressioni prima della recensione: l'MMO è un successo, vi sta piacendo?

A pochi giorni dal suo atteso debutto ufficiale, l'ambizioso MMO degli Amazon Games Studios sembra aver conquistato un'ampia porzione di appassionati del genere.

Con un milione di giocatori per New World nel solo Day One, è infatti impossibile non riconoscere l'appeal che l'isola maledetta di Aeternum ha saputo esercitare sulla community videoludica. Disponibile in esclusiva su PC, il titolo che fonde la storia del XVII secolo con un immaginario fantastico invita i giocatori a scoprire i segreti che si celano oltre gli scenari suggestivi che caratterizzano l'atollo.

Al momento, è ancora troppo presto per proporvi il nostro parere definitivo sull'MMO, ma, in attesa della recensione di New World, vi proponiamo ovviamente le prime impressioni di Everyeye sulla produzione. Il nostro Daniele D'Orefice è infatti appositamente approdato sulle spiagge di Aeternum, dove ha trascorso ormai oltre venti ore di gioco. Per raccontare la sua esperienza di naufrago in un'isola maledetta, la Redazione ha confezionato una ricca video anteprima di New World.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato racconta i pregi e i difetti riscontrati sino ad ora in New World. Come sempre, ricordiamo che il medesimo video è disponibile anche sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Nel frattempo, Amazon ha intrapreso le prime azioni per ridurre la pressione sui server di New World, presi letteralmente d'assalto dal pubblico sin dal Day One.