New World è inarrestabile: ancora primo su Steam, nonostante Battlefield 2042

Steam Best Sellers Last Week



- New World #1 in second week

- Battlefield 2042 Beta surges preorders to 3 of Top 5



1. New World

2. Battlefield 2042

3. Battlefield 2042

4. Battlefield 2042

5. Nickelodeon All-Star Brawl

6. New World

7. CS: GO

8. FIFA 22

9. BFV

10. Back 4 Blood