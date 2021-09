New World, un mare di contenuti endgame: cosa fare dopo aver raggiunto il Livello 60?

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal lancio di New World, nelle lande fantasy dell'MMORPG da record di Amazon si aggirano già diversi appassionati riusciti a raggiungere il Level Cap: cosa succede una volta ottenuto il Livello 60? Eccovi un resoconto sulle attività e sui contenuti endgame di New World.

Come avranno già scoperto gli esploratori più "navigati" della dimensione free roaming di New World, il conseguimento del massimo livello di esperienza per il proprio alter-ego non rappresenta la "fine dell'avventura" ma, al contrario, fornisce ulteriori incentivi.

Una volta raggiunto il Livello 60 di New World, infatti, non viene precluso l'accesso a nessuna delle attività disponibili fino a quel momento nell'enorme mappa del gioco di ruolo online di Amazon. Lo stratificato sistema di progressione del titolo, al contrario, prevede un mare di sfide endgame e attività di grado avanzato.

Le Missioni Secondarie, ad esempio, sono accessibili in qualunque momento della partita e non prevedono delle limitazioni legate alle missioni della storia principale o al livello di appartenenza del proprio eroe. Eccovi una sintesi delle numerose attività da completare dopo aver raggiunto il Livello 60 in New World:

Crafting : la raccolta delle risorse, l'acquisto dei potenziamenti e il livellamento delle abilità sono tutte attività che consentono ai giocatori di aumentare ulteriormente il potere degli equipaggiamenti

: la raccolta delle risorse, l'acquisto dei potenziamenti e il livellamento delle abilità sono tutte attività che consentono ai giocatori di aumentare ulteriormente il potere degli equipaggiamenti Missioni per Armi Leggendarie : il raggiungimento del Livello 20 di Maestria con ciascuna delle 11 tipologie di armi di New World sblocca l'accesso a una Ricerca Unica per armi leggendarie

: il raggiungimento del Livello 20 di Maestria con ciascuna delle 11 tipologie di armi di New World sblocca l'accesso a una Ricerca Unica per armi leggendarie Arene : l'accesso alle Arene consente di guadagnare denaro e bottino con cui aumentare i parametri massimi dell'equipaggiamento endgame

: l'accesso alle Arene consente di guadagnare denaro e bottino con cui aumentare i parametri massimi dell'equipaggiamento endgame Spedizioni : le istanze endgame di questo genere di "missioni estese" prevedono oggetti, premi e incentivi di livello ancora più elevato

: le istanze endgame di questo genere di "missioni estese" prevedono oggetti, premi e incentivi di livello ancora più elevato PvP : tutte le attività multiplayer competitive come Outpost Rush, le Invasioni e le Guerre, prevedono delle istanze endgame con sfide di alto livello e maggiori probabilità per ottenere ricompense ingame di grado superiore o livello raro

: tutte le attività multiplayer competitive come Outpost Rush, le Invasioni e le Guerre, prevedono delle istanze endgame con sfide di alto livello e maggiori probabilità per ottenere ricompense ingame di grado superiore o livello raro Breccia Corrotta : superare questi eventi ricorrenti una volta ottenuto il Livello 60 sblocca delle opzioni aggiuntive per guadagnare bottino raro o risorse di grado superiore.

: superare questi eventi ricorrenti una volta ottenuto il Livello 60 sblocca delle opzioni aggiuntive per guadagnare bottino raro o risorse di grado superiore. Equipaggiamento di Fazione : maturando esperienza con le Missioni di Fazione è possibile ricevere degli equipaggiamenti specifici e di livello raro, inaccessibili nelle altre modalità di New World

: maturando esperienza con le Missioni di Fazione è possibile ricevere degli equipaggiamenti specifici e di livello raro, inaccessibili nelle altre modalità di New World Nemici Elite: le indagini endgame sui punti d'interesse della mappa possono condurre a scontri con creature o d'Elite e boss che, pur essendo particolarmente difficili da abbattere, garantiscono l'acquisizione di un ricco bottino

Per saperne di più sul kolossal ruolistico di Amazon e sui suoi contenuti, vi rimandiamo al nostro speciale su New World e la modalità PvP Guerra.