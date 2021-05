New World: le microtransazioni arrivano nell'Alpha, ecco tutti i dettagli

Con un aggiornamento pubblicato nel corso delle ultime ore, New World ha ufficialmente accolto il negozio in-game grazie al quale i giocatori dell'Alpha possono testare il sistema legato alle microtransazioni. Per spiegare al meglio il funzionamento dello store, Amazon ha aggiornato il sito ufficiale con tutti i dettagli in merito.

Il team di sviluppo ha chiarito che al momento sono in vendita esclusivamente oggetti cosmetici come skin, emote e colori per la personalizzazione dell'equipaggiamento. Non è da escludere che in futuro possano arrivare categorie di oggetti diverse, ma a stabilire come si evolverà il negozio sarà solo ed esclusivamente il feedback degli stessi videogiocatori. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che non sarà mai necessario fare acquisti nello store e che quelli in vendita saranno solo oggetti extra: ciò significa che completando le varie attività di gioco sarà comunque possibile sbloccare skin e altri oggetti per la personalizzazione. Al lancio del gioco dovremmo inoltre trovare in vendita diversi pacchetti contenenti non solo skin e tinture ma anche arredamento per l'housing e oggetti per modificare l'aspetto dei pet.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra alcune delle skin in vendita o sbloccabili gratuitamente, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer dedicato ai dungeon di New World.