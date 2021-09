New World: quali sono i migliori server per l'Italia?

Il 28 settembre Amazon ha lanciato ufficialmente il suo nuovo MMO, la compagnia ha pubblicato una day one patch ed ha inaugurato i server del gioco, il quale ha riscosso sin da subito enorme successo con picchi di oltre 700.000 giocatori collegati per giocare a New World.

Ci sono purtroppo al momento problemi di code e lunghe attese per New World, gli sviluppatori hanno pubblicato anche la lista dei migliori server di New World per ogni area geografica, in particolare in Europa ci sono già tantissimi server attivi ma solo due di questi vengono consigliati per l'Italia.

Nonostante sia possibile accedere a qualsiasi server di New World in Europa, Amazon ne ha messi a disposizione due consigliati specificatamente per i giocatori italiani. Ma quali sono? Vediamoli insieme:

Jotunheim - Lingue consigliate: italiano e inglese

Brittia - Lingue consigliate: italiano e inglese

I server Jotunheim e Brittia sono raccomandati per i giocatori del nostro paese, in queste stanze le lingue supportate sono italiano e inglese, ovviamente come detto nulla vi vieta di visitare altri server così giocatori di altri paesi potranno tranquillamente entrare nei server consigliati per l'Italia.

Lo sapevate? Con i Twitch Drops è possibile sbloccare gratis 14 skin per le armi di New World, un bel regalo per iniziare la propria avventura nel nuovo mondo di AMazon.