New World: un milione di giocatori solo al day one, in arrivo trasferimenti tra server

Dopo una lunga attesa, New World è finalmente disponibile su PC e sta già registrando grande successo presso i giocatori. Amazon Game Studios ha annunciato infatti che oltre un milione di giocatori si sono registrati ai server soltanto al day one del 28 settembre 2021, rendendo l'MMORPG una hit istantanea.

Tali numeri da capogiro, ottenuti in tempi così brevi, hanno colpito Amazon stessa, che in un post su Twitter ha ringraziato i fan per l'importante supporto fornito sin dal primo istante. Gli sviluppatori intendono inoltre venire incontro alle esigenze del pubblico in seguito alle lunghe code ai server di New World che hanno reso difficile a molti utenti di accedere al gioco. Per questo motivo vengono assicurati trasferimenti gratuiti tra server per i giocatori, in modo tale da non intasarli troppo e ridistribuire in maniera equa gli utenti ed evitare ulteriori lunghe attese prima di avviare la partita.

Tale possibilità sarebbe indubbiamente di grande gradimento per tutti coloro che vogliono godersi l'esperienza offerta da New World, subito diventato uno dei giochi più popolari di tutto il 2021. A tal proposito, inoltre, il titolo si presenta anche fortemente ricco di contenuti: ecco cosa fare dopo aver raggiunto il livello 60 in New World.