New World: minimappa e trasferimento server tra regioni? Non sono una priorità

In New World manca del tutto la minimappa, si tratta di una scelta voluta dal team di sviluppo per aumentare il senso di immersione ed evitare che i giocatori passino tutto il tempo a fissare le indicazioni della mappa non curandosi di quello che accade nel mondo di gioco.

La minimappa arriverà in New World? Il team di sviluppo fa sapere come attualmente questo aspetto non sia una priorità e non ci sono piani a riguardo, tuttavia gli sviluppatori comprendono le ragioni della community. La minimappa non è in sviluppo e come detto si teme che questa possa avere un effetto non positivo sul senso di immersione, c'è però una nota positiva.

Amazon Game Studios ha fatto sapere che continuerà a raccogliere feedback in proposito, nel frattempo la compagnia sottolinea che utilizzerà le mod capaci di abilitare la minimappa non verrà bannato. Il team al lavoro sul gioco fa sapere anche di aver dedicato tempo ad ascoltare le opinioni dei giocatori riguardo il cambiamento della regione del server, attualmente non è possibile farlo a causa di alcuni limiti tecnici e strutturali dei database ma il team è pronto a lavorare su questo aspetto in base ai giudizi e al lavoro del pubblico. Il trasferimento server di New World è stato attivato a ottobre, messo offline per alcuni problemi e poi nuovamente riattivato, seppur con qualche limitazione.

Nel frattempo il numero dei giocatori di New World cala e Amazon Game Studios sta cercando soluzioni per far fronte a questo problema.