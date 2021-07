New World e il misterioso caso delle NVIDIA 3090 brickate: la possibile soluzione

Lungamente atteso e rinviato a più riprese, New World è finalmente entrato in fase Beta, non senza creare un bel po' di trambusto.

Stando alle segnalazioni dei primi giocatori reperibili in rete, l'ambizioso MMORPG di Amazon ha causato la rottura di numerose NVIDIA RTX 3090, costosissime schede video di ultima generazione (i prezzi sono ampiamente superiori al migliaio di euro), oltre che molto difficili da reperire in questo particolare periodo storico. La notizia si è rapidamente diffusa, spingendo i possessori di configurazioni PC di alto livello ad abbandonare immediatamente l'universo virtuale New World.

In ogni caso, pare che il disastro sia facilmente evitabile, quantomeno sulla carta. Il brick delle schede video sarebbe causato dalla mancanza di un limite agli FPS impostato di default: senza un cap, GPU top tier come la NVIDIA RTX 3090 generano un framerate superiore a 9.000 fps nei menu, bruciandosi praticamente da sole. Per evitare che ciò accada, basterebbe settare il limite degli fps a 60 all'interno delle impostazioni grafiche di New World. Se possedete una di quelle schede video, tuttavia, vi consigliamo di attendere un comunicato ufficiale da parte di Amazon che confermi la reale efficacia di questo fix o la pubblicazione di un patch. Questo perché per attivare il limite a 60fps non è possibile evitare di passare qualche secondo nel menu di gioco e di spedire il framerate "over 9000", anche se per pochissimo.