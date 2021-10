New World: l'MMO di Amazon è gratis free to play oppure a pagamento?

New World, il nuovo titolo di Amazon Studios, è finalmente disponibile. L'isola di Aeternum fa da sfondo a questo gioco di ruolo online in cui si sono già riversati migliaia di utenti, portando con sé alcune novità nel panorama degli MMO come ad esempio un importante componente survival. Ma qual è il modello d'acquisto adottato per questa inedita avventura fantasy?

New World: come giocare?

Standard 39,99€: contenente il gioco completo

Deluxe Edition 49,99€: include una serie di skin, un animale domestico e un artbook digitale

New World, l'RPG multiplayer sfrutta un modello standard di vendita che necessita del solo acquisto iniziale. Questo significa che non c'è da pagare un abbonamento mensile (come accade con) e che, una volta comprato, il prodotto rimane vostro per sempre. Da segnalare, comunque,ottenibili con microtransazioni, anche se dall'esclusivo utilizzo estetico. Al momento due sono le edizioni disponibili su

Siete pronti per giocare? Pare che per entrare ad Aeternum dovrete aspettare un po': sono state riscontrate difficoltà per i server di New World, con code d'attesa molto lunghe. Nonostante ciò, sembra che il titolo Amazon stia avendo parecchio successo: New World ha infatti superato in vendite FIFA 22 su Steam.