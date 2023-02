New World: l'MMO di Amazon passa alle Stagioni con Season Pass a pagamento e gratis

Amazon Games ha annunciato un importante cambiamento in arrivo per tutta la community di New World. L'MMORPG si prepara ad accogliere una nuova struttura basata sulle Stagioni, un modo di distribuire i contenuti che ormai caratterizza un numero considerevole di titoli incentrati sull'esperienza multiplayer online.

Il modello stagionale entrerà in vigore a partire dal 28 marzo e Amazon Games ha garantito l'arrivo di contenuti più frequenti con nuove funzionalità, esperienze di gioco e altro ancora. Le stagioni dureranno tre mesi e i giocatori possono aspettarsi ulteriori aggiunte uniche all'universo online di New World man mano che ognuna di esse arriverà.

Le Stagioni comporteranno l'introduzione del Season Pass, il quale funzionerà sostanzialmente come i Battle Pass di titoli del calibro di Fortnite o Call of Duty: Warzone. I giocatori, quindi, guadagneranno livelli e ricompense completando determinate attività in-game. Gli utenti saranno liberi di limitarsi ai premi previsti dal Season Pass gratuito se lo preferiranno, ma l'aggiornamento alla versione premium garantirà più ricompense per livello inclusi cosmetici, Marchi della fortuna, Gettoni potenziamento e altro.

La versione premium può essere acquistata utilizzando la valuta in-game di New World e costerà 20.000 Marchi della Fortuna (19,99 euro sono equivalenti a 23.000 Marchi). Amazon ha chiarito che tutti i contenuti inclusi possono essere guadagnati attraverso il normale gameplay ad eccezione dei cosmetici, il che significa che non ci saranno meccaniche pay-to-win.

Fellowship and Fire, la prima Stagione di New World, garantirà l'accesso a nuovi contenuti per la storia, una nuova spedizione, una nuova abilità Heartgem chiamata Fire Storm, l'aggiunta del Gear Set Storage e una nuova regione del server. La storia si concentrerà su The Silver Crows, un gruppo d'élite di mercenari incaricato di aiutare Skye the Speardaughter ad affrontare un potente stregone e l'orda dei Varangian.

Se state pensando di muovere i primi passi nell'MMO di Amazon vi consigliamo di consultare la nostra guida per esplorare il mondo fantasy di New World.