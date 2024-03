New World, l'MMO di Amazon è scontatissimo, risparmi il 60% su tutte le edizioni

New World, l'MMO Open World di Amazon Studios, è ora in offerta con prezzi inferiori ai 20 euro per le versioni Standard e Deluxe. E c'è anche la ricca Azoth Edition in promozione con un risparmio del 60% sul prezzo di listino.

New World Edizione Standard a 15.19 euroLa versione Standard di New World include solamente il gioco base, la versione Deluxe costa 19.19 euro e include numerosi bonus oltre al gioco completo, tra cui:

Skin vestiario da boscaiolo

Skin per l’ascia da boscaiolo

Animale domestico mastino

Set emote Morra cinese

Illustrazioni digitali

New World Edizione Deluxe a 19.19 euroIn offerta anche la Azoth Edition in vendita a 34.49 euro con i seguenti contenuti aggiuntivi:

New World Edizione Deluxe

Skin per vestiario Sabbia incandescente: lasciando solo gli occhi esposti agli elementi, guarda oltre le dune di sabbia e segui la rotta verso la vittoria

Set di armi Vie del male: quando fissi la gemma, il male ti fissa di rimando

Skin per ama Schioppo di zolfo: è caldo al tatto ed emana ondate pulsanti di un calore oppressivo il cui odore ricorda lo zolfo

Oggetto per la casa Sarcofago: un'opera d’arte funzionale che potrebbe ancora contenere tesori, maledizioni o entrambe le cose

Animale domestico Lepre celestiale: l’enorme vastità dell’universo risiede nel pelo di questo animale domestico che puoi aggiungere alla tua casa. L'accesso all'alloggio si sblocca al livello 15 nel gioco

Pacchetto emblema Egitto: scagli maledizioni contro i tuoi nemici o preferisci schiacciarli con la tua potenza? Che importa? Non basta che spariscano dalla tua vista! Gli emblemi della compagnia possono essere utilizzati solo se sei il governatore (creatore) della compagnia

Pacchetto emblema carte da gioco: non rivelare mai le carte finché l’oro non è sul tavolo. Gli emblemi della compagnia possono essere utilizzati solo se sei il governatore (creatore) della compagnia

Titolo Avanguardia del deserto: i primi esploratori dei misteriosi deserti di Aeternum

Emote Pugni sul petto: una dimostrazione di superiorità

Tinta dorata pacchetto 5x: un pacchetto di tinte consumabili usato per colorare parti di vestiario e armature

Tinta argento pacchetto 5x: un pacchetto di tinte consumabili usato per colorare parti di vestiario e armature

Tinta scarlatta ardente pacchetto 5x: un pacchetto di tinte consumabili usato per colorare parti di vestiario e armature

New World Edizione Azoth a 34.39 euroIn tutti e tre i casi lo sconto è pari al 60% sul prezzo di listino, di seguito i link per l'acquisto diretto su Amazon, con codice da riscattare su Steam.