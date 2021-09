New World, l'MMO di Amazon spopola su PC: oltre 700.000 utenti connessi in contemporanea

Dopo essersi affermato come gioco più venduto su Steam riuscendo a superare un colosso come FIFA 22, New World continua ad accogliere un numero sempre più crescente di giocatori. L'MMORPG di Amazon Games, disponibile soltanto da oggi su PC, è già riuscito a raggiungere e superare quota 700.000 utenti connessi in contemporanea.

Dopo produzioni dalla qualità altalenante e debutti sfortunati, sembra proprio che Amazon Games abbia finalmente fatto centro con New World. La compagnia si era detta estremamente fiduciosa nelle potenzialità del progetto, e la risposta che i giocatori stanno dando in queste prime ore sembra dare pienamente ragione alle previsioni del vicepresidente della compagnia, Cristoph Hartmann.

L'impressionante numero di utenti connessi spiegherebbe anche il motivo per cui i server di New World sono rapidamente andati in difficoltà, costringendo in questo modo numerosi giocatori ad attendere lunghe code d'attesa prima di essere finalmente in grado di immergersi nel mondo di Aeternum. Chi non ha ancora avuto la fortuna di provare il gioco con mano sta lenendo l'attesa su Twitch, dove l'MMORPG ha raggiunto 925.000 spettatori in contemporanea.

In occasione del debutto su PC, il team di Amazon Games ha pubblicato una day one patch con cui sono stati corretti numerosi bug ed è stata introdotta la modalità Streamer. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo MMORPG prodotto da Amazon, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di New World dedicata alla modalità PvP.