New World: no, non potete chiamare il vostro personaggio Jeff Bezos o Amazon

Avete appena iniziato a giocare a New World (lunghe code permettendo) e dite la verità, in fase di creazione del personaggio avete pensato di chiamarlo Amazon o Bezos. Tranquilli, non siete i soli, ma sappiate che il vostro desiderio non potrà essere esaudito.

La redazione di PCGamer ha infatti scoperto che l'editor del personaggio non accetta nomi come Amazon, Bezos e Jeff Bezos, oltre a tutte le varianti possibili come JeffBezos, Bez0s, JeffB, Amaz0n e simili. Non si tratta di una censura ma probabilmente di una mossa atta a evitare che i server si riempiano di giocatori che possano spacciarsi per l'assistenza Amazon, il servizio clienti o proprio per Jeff Bezos creando così confusione tra i giocatori.

Giocatori che crescono a vista d'occhio, tra l'altro, nelle ore successive al lancio New World ha registrato un picco di 700.000 utenti connessi, numeri che ovviamente hanno creato problemi ai server di New World, molti server sono risultati inaccessibili, altri sono stati posti in manutenzione e in generale si sono verificate lunghissime code con tempi di attesa più alti del solito, una situazione dovuta proprio all'altissimo traffico generato, a quanto pare inaspettato dagli stessi sviluppatori.

