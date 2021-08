New World non ce la fa neppure stavolta: nuovo rinvio per l'MMORPG di Amazon

Nonostante il successo, la Closed Beta di New World ha fatto capire agli sviluppatori degli Amazon Game Studios che l'MMORPG ha bisogno di altri aggiustamenti prima di arrivare sul mercato nella sua versione completa. Per questo motivo, hanno deciso di rinviare l'uscita nuovamente, stavolta di un solo mese.

Inizialmente previsto per il 31 agosto 2021, New World è ora stato rinviato al 28 settembre 2021. Un posticipo tutto sommato contenuto, ma che può fare un'enorme differenza quando parliamo di bug: degno di nota, ad esempio, quello che sta provocando il brick delle GPU di fascia alta.

"Siamo onorati dal supporto fornito a New World dai giocatori di tutto il mondo mediante la Closed Beta. Durante la Beta, oltre un milione di avventurieri hanno accumulato oltre 16 milioni di ore di gioco in totale. In questo modo, New World è diventato uno dei giochi più visti su Twitch e uno dei più giocati su Steam", hanno esordito gli sviluppatori dell'MMORPG nel comunicato ufficiale. "Abbiamo raccolto tonnellate di feedback che ci aiuteranno a rendere New World ancora migliore. Vogliamo che il lancio sia privo di intoppi e divertente per tutti i giocatori, dunque abbiamo bisogno effettuare dei miglioramenti sulla base di ciò che avete vissuto durante la Closed Beta. Ci prenderemo qualche settimana extra per liberarci dei bug, migliorare la stabilità e rifinire il gioco. La nuova data di lancio globale è fissata al 28 settembre 2021. Non è stata una decisione facile da prendere. [...] Vi ascoltiamo. Ci vediamo nell'Aeternum".