In New World non si può notare però potete camminare sott'acqua

Laghi, fiumi e stagni sono all'ordine del giorno nel mondo di Aeternum, cornice che fa da sfondo alle vicende narrate in New World, il nuovo MMO di Amazon Game Studios. Se c'è l'acqua... si potrà nuotare, giusto? In realtà non proprio.

In New World non si può nuotare nel vero senso della parola, tuttavia è possibile camminare in sott'acqua senza troppi problemi, con l'unica accortezza di prestare attenzione all'indicatore dell'ossigeno. C'è da dire che la presenza dell'indicatore sembra suggerire che la possibilità di nuotare sia stata effettivamente presa in considerazione dal team di sviluppo e poi accantonata per motivi non del tutto chiari, anche se nulla vieta che il team possa introdurre questa opzione in futuro.

Intanto New World continua a macinare numeri incredibili, nelle scorse ore è stato registrato un picco di 734.000 giocatori connessi in contemporanea, superando così il record dei 700.000 giocatori connessi nel giorno del lancio.

Una buona partenza per l'MMO di Amazon che continua però a scontrarsi con problemi di accesso e code, per questo il team ha annunciato che il trasferimento da un server all'altro sarà gratis per due settimane, così da incentivare i giocatori a cambiare server e ribilanciare il traffico, continuando comunque a lavorare per migliorare la situazione.