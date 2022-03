New World non vuole parlare russo: Amazon interrompe i lavori di localizzazione

Amazon ha deciso di schierarsi al fianco di altre realtà videoludiche come CD Projekt RED, Bungie, 11 Bit Studios, Microsoft, Nintendo e tante altre per mostrare il proprio supporto nei confronti della popolazione ucraina.

La divisione gaming del colosso di Jeff Bezos ha deciso di interrompere i lavori di localizzazione in lingua russa per New World, MMORPG open-world tra i più giocati del momento. A rivelarlo è stato il Vice Presidente di Amazon Gamer Christoph Hartmann con una breve, ma concisa dichiarazione concessa alla redazione di Tech Radar: "Stavamo cercando di localizzare New World in russo, ma abbiamo smesso". Un portavoce della compagnia ha successivamente confermato che la decisione è stata presa a seguito dell'invasione.

Oggi hanno preso provvedimenti anche Microsoft e Nintendo. La prima interrompendo la vendita di hardware, software e servizi in Russia, la seconda sospendendo tutti i pagamenti in rubli sul Nintendo eShop. Tra le altre iniziative nate dal mondo videoludico in questi giorni citiamo anche i 200.000 euro donati da CD Projekt RED, casa di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt che ha anche bloccato le vendite tramite GOG in Russia, i 200.000 dollari devoluti da The Pokémon Company e la rimozione di tutte le squadre russe, inclusa la nazionale, da FIFA 22. Sony, dal canto suo, non si è ancora schierata con un comunicato ufficiale, ma ha silenziosamente rimosso Gran Turismo 7 dal PlayStation Store russo.