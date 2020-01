New World: nuovi dettagli sul PvP e sulle battaglie tra clan del GDR online di Amazon

Gli autori degli Amazon Game Studios tornano a parlare di New World per offrire degli importanti chiarimenti sul sistema di gameplay deputato a gestire il PvP del loro ambizioso MMORPG in arrivo su PC a metà 2020 in virtù, a detta degli sviluppatori, dei limiti grafici delle console.

Discutendo del percorso intrapreso per dare forma a questo gioco di ruolo online, la divisone videoludica del colosso dell'e-commerce conferma di voler apportare un cambiamento significativo al sistema del PvP eliminando il Player Killing, ossia la funzione che consentiva a tutti i giocatori di attaccare liberamente gli altri utenti.

Nella sua versione finale, la dimensione fantasy di New World continuerà a prevedere un modulo PvP ma con un meccanismo "a invito" basato su sfide da lanciare all'avversario di turno, con quest'ultimo chiamato ad accettare o a rifiutare il combattimento in maniera non troppo dissimile da quanto avviene in videogiochi come Fallout 76 o Borderlands 3.

Gli amanti delle battaglie su vasta scala potranno comunque cimentarsi con le avventure PvE condivise e, soprattutto, con un sistema PvP strutturato in gilde e corporazioni: ogni clan potrà dichiarare guerra agli altri e aprire istanze multiplayer apposite con sfide tra due gruppi formati da massimo 50 giocatori ciascuno. Grazie a questo meccanismo si potrà controllare il territorio limitrofo al proprio insediamento e determinare le modifiche alle attività da svolgere nel mondo aperto di Aeternum. Nell'attesa che si faccia il 26 maggio per assistere al lancio di New World su PC, vi consigliamo di ammirare questo video sugli spaventosi scenari del GDR online di Amazon.