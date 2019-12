New World: nuovo trailer e finestra di lancio per l'MMORPG di Amazon

Durante i Game Awards 2019 è tornato a mostrarsi un gioco di cui s'erano perse le tracce da un po' di tempo: parliamo di New World, MMORPG in sviluppo presso gli Amazon Game Studios, che ha ricevuto un nuovo, spettacolare trailer.

"La leggenda ha condotto generazioni di esploratori alla frontiera sovrannaturale nota con il nome di Aeternum. Ricca della potente sostanza Azoth, ritenuta da molti fonte di vita eterna, Aeternum ha attirato sulle sue sponde individui dal cuore puro e malvagi indistintamente", recita la descrizione del filmato, che ci introduce al mondo plasmato dagli sviluppatori di Amazon.

Non sono state mostrate scene di gameplay, ma in compenso è stato svelato che New World verrà lanciato nel corso del mese di maggio 2020. Per l'occasione, sono anche stati aperti i preordini su Steam, dove il titolo può essere acquistato in Edizione Standard e in Edizione Deluxe. Per maggiori dettagli sui contenuti, vi rimandiamo alla pagina del negozio su Steam. Se invece volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere l'anteprima di New World del nostro Daniele d'Orefice, che ha avuto modo di provarlo in quel di Londra all'inizio di quest'anno.