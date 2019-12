New World: il nuovo video diario mostra gli spaventosi scenari del GDR online di Amazon

Gli autori degli Amazon Game Studios pubblicano un nuovo video diario di sviluppo di New World che illustra le spaventose ambientazioni e gli elementi narrativi e ludici che andranno a tratteggiare questo ambizioso gioco di ruolo online.

Accompagnato da una ricca galleria immagini che comprende dei render e degli scatti ingame, il nuovo video propostoci dalla software house interna ad Amazon si focalizza sulle minacce e sui pericoli con cui ci confronteremo esplorando Aeternum, un'isola misteriosa permeata delle leggende del Nuovo Mondo e degli incubi scaturiti dal viaggio verso le Americhe compiuto dai coloni del 17° secolo.

Il motore pulsante dell'esperienza di New World sarà rappresentato dall'Azoth, un manufatto che darà vita ai pensieri più oscuri dei coloni e che, proprio per questo, sarà al centro delle dispute scatenate dai giocatori. La lotta per la conquista dell'Azoth darà vita a combattimenti su larga scala incentrati sull'evoluzione libera delle proprie abilità: ciascun utente, a detta degli sviluppatori, potrà acquisire qualsiasi tipo di potenziamento, abilità ed equipaggiamento senza sottostare ad alcuna classe.

Nel video ci viene inoltre spiegato il sistema di gestione e potenziamento delle roccaforti, con strutture modulari da edificare in collaborazione con gli altri giocatori per consentire un più facile accesso alle aree e ai dungeon più pericolosi di Aeternum. A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer di cui sopra, non prima però di ricordarvi che New World sarà disponibile a maggio 2020: il titolo uscirà in esclusiva su PC per via di quelli che, secondo gli sviluppatori, sono i limiti grafici delle console.