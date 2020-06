New World: il nuovo video mostra il sistema di combattimento dell'MMO di Amazon

Approfittando della finestra mediatica del PC Gaming Show, gli Amazon Game Studios descrivono il sistema di combattimento di New World con un video ricco di scene di gameplay sull'MMO in arrivo su PC.

Il team di sviluppo interno ad Amazon affidato a Christoph Hartman promette di catapultare i giocatori in una dimensione parallela ad ambientazione fantasy che reimmagina in chiave paranormale la corsa all'oro della Frontiera americana.

Il combat system di New World riflette le originali scelte autoriali compiute dagli autori capitanati da Hartman e mostra un mondo dominato da spaventosi esseri evocati da riti sciamanici Voodoo, mostri scaturiti dagli incubi dei coloni europei e demoni provenienti dai miti e dalle leggende di Aztechi e nativi americani.

Dopo diversi posticipi e una lunga fase di beta testing, il progetto di New World è ormai giunto alla sua fase di sviluppo finale e si appresta ad arrivare su PC, come conferma Amazon fissandone per il 25 agosto la data di lancio ufficiale. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue e agli appassionati di action ruolistici multiplayer che sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale che descrive tutte le novità di New World, l'MMO di Amazon.