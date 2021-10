New World Offline per la patch 1.0.2: manutenzione estesa a tempo indeterminato

Stamane, intorno a mezzogiorno, i server di New World sono andati offline per consentire agli sviluppatori di effettuare i lavori di manutenzione per la seconda grande patch dell'MMORP, la 1.0.2.

Secondo i piani iniziali, la manutenzione sarebbe dovuta durare cinque ore, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Con un nuovo messaggio affidato ai propri canali social, Amazon ha fatto sapere che la manutenzione sui server dell'Europa Centrale e del Nord America Occidentale durerà più tempo quanto inizialmente pianificato. Purtroppo, non è in grado di fornire una tempistica precisa, pertanto al momento non sappiamo quando torneranno online i server di New World. Non è la prima volta che accade una cosa del genere: anche la patch 1.0.1 di New World ha richiesto dei lavori di manutenzione più lunghi del previsto.

I giocatori di tutte le altre regioni, invece, possono già tornare ad Aeternum mentre vi scriviamo. Ne approfittiamo per ricordarvi che la patch 1.0.2 di New World di oggi 13 ottobre modifica la velocità alla quale viene accumulata influenza con il passare del tempo e risolve una marea di bug, come quello dei personaggi che potevano rigenerarsi come cadaveri e quello per cui il forziere di pesca di livello 3 non offriva resistenza alla lenza dopo essere stato agganciato.