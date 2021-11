New World oggi offline, arriva Into the Void: l'update porta nuove armi e nemici

A breve distanza dal ripristino di tutte le dinamiche commerciali di New World, il nuovo MMO è pronto ad accogliere ulteriori novità, grazie ad un ulteriore aggiornamento.

L'update, in particolare, sarà pubblicato nel corso della giornata odierna, giovedì 18 novembre, e porterà con sé i nuovi contenuti di New World: Into the Void. Per garantire la corretta implementazione della patch, gli Amazon Game Studios disabiliteranno temporaneamente i server di gioco. A partire dalle ore 14:00 in punto, New World risulterà dunque inaccessibile, con il periodo di offline che dovrebbe protrarsi per circa quattro ore.

A partire dalle ore 18:00, dunque, la community di New World potrà dedicarsi alla scoperta dei contenuti proposti da Into the Void. In particolare, la patch introdurrà il Guanto del Vuoto, una nuova arma ibrida, in grado di rivelarsi utile sia per infliggere danno sia come strumento di supporto. Si tratta inoltre della prima arma che scale sia su Intelligenza sia su Concentrazione, garantendo la possibilità di avanzare in due differenti alberi delle abilità.



Mentre si continua a lavorare alla fusione dei server di New World, gli Amazon Game Studios introducono inoltre ad Aeternum anche una inedita categoria di avversari: i Cavalieri dei Variaghi. Approdati nell'area Sud-Est dell'isola, questi ultimi sono guidati dal Comandante Attalus e hanno l'incarico di appropriarsi di artefatti magici legati allo Stregone Cremisi.