New World, una pioggia d'oro! Il fix per l'exploit ha provocato un altro exploit

La scoperta di un exploit che stava permettendo ai giocatori di New World di duplicare l'oro ha spinto Amazon a bloccare provvisoriamente tutti gli scambi monetari. Tuttavia, sembra che il suo intervento abbia innescato un altro exploit che esita esattamente allo stesso modo, ossia con la moltiplicazione delle proprie riserve auree!

Il blocco a tutti gli scambi economici di New World (inclusi i trasferimenti da giocatore a giocatore, le riserve delle gilde, l'invio di denaro e gli scambi ai trading post) è stato attuato per concedere agli sviluppatori il tempo necessario per trovare una soluzione all'exploit della duplicazione dell'oro. Purtroppo, l'intervento ha causato l'insorgenza di un altro exploit con il medesimo esito, il quale può essere attuato anche in maniera inconsapevole. In pratica, gli avventurieri di New World stanno vedendo il loro oro moltiplicarsi ogni qualvolta tentano di pagare un upgrade alla città o ai fortini con le riserve della propria compagnia. In questi casi il denaro viene aggiunto invece di essere dedotto e, dal momento che l'upgrade non avviene, basta premere in continuazione per vedere il tesoro crescere a dismisura.

Amazon non ha ancora commentato la scoperta di questo exploit, ma è evidente che qualcosa è andato molto storto. L'economia di New World è in serio pericolo, anche perché avviene durante il normale gameplay. I giocatori, pur volendo, non possono evitarlo al momento. Dal canto nostro, vi invitiamo a non abusarne visto che Amazon potrebbe decidere di prendere provvedimenti nei confronti dei giocatori più ingordi.

Un'altra gatta da pelare degli sviluppatori, che in questi giorni stanno anche vedendo diminuire i giocatori attivi su New World.