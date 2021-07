New World e Pokemon Unite partono bene su Twitch, battuti Fortnite e COD Warzone

New World di Amazon e Pokemon Unite sembrano aver riscosso un discreto successo su Twitch nelle ultime ore, entrambi i titoli nel momento in cui scriviamo sono sul podio delle trasmissioni più seguite sulla piattaforma viola.

Al momento la categoria Just Chatting/Quattro Chiacchiere domina con oltre 200.000 spettatori, a seguire troviamo proprio New World con 140.000 spettatori e Pokemon Unite con 49.000 spettatori, seguono Genshin Impact con 21.000 spettatori e Cris Tales con 9.000 spettatori.

New World e Pokemon Unite sono riusciti a spodestare (almeno per il momento) i ben più popolari Call of Duty Warzone, Fall Guys Ultimate Knockout, LoL, DOTA 2 e Call of Duty Warzone. Una buona partenza per il travagliato MMO di Amazon, il MOBA dei Pokemon registra ancora numeri piuttosto piccoli ma ci sono sicuramente buone possibilità di crescita nei prossimi giorni e lo stesso vale ovviamente per il gioco degli Amazon Game Studios.

Proprio su Twitch alcune streamer sono state bannate giocando a New World, dopo aver provato a mungere una mucca è arrivato il ban temporaneo per aver violato le linee guida della community. New World sembra stia danneggiando alcune GPU ma Amazon è già al lavoro per risolvere la situazione, il problema in particolare riguarderebbe le schede video GeForce RTX 3090.