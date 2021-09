New World è sempre più popolare: nuovo record di utenti attivi su Steam

Dopo una lunga attesa New World è finalmente disponibile su PC, e l'MMORPG realizzato da Amazon Game Studios sta già ottenendo grandi consensi in termini di pubblico, con orde di giocatori attivi sempre più imponenti con il passare delle ore e la messa online di ulteriori server in territorio europeo.

Nonostante le lunghe code ai server in difficoltà di New World, su Steam già si sono registrate cifre impressionanti: sulla piattaforma di Valve l'attuale picco di utenti attivi contemporaneamente sul gioco è pari a 734.496. Tale risultato rende New World il quinto gioco più grande di sempre in termini di giocatori attivi in simultanea, dietro solo a PlayerUnknown's Battleground, Counter Strike Global Offensive, Dota 2 e Cyberpunk 2077. Tutto questo raggiunto nel secondo giorno di disponibilità del titolo, lanciato ufficialmente il 28 settembre 2021 e, quindi, con la possibilità che questi primi successi possano diventare ancora più grandi con il passare dei giorni.

Sono stati quindi superati i 700.000 utenti connessi in contemporanea su New World registrati al day one, ad ulteriore prova di quanto l'MMORPG fantasy fosse fortemente atteso dagli appassionati del genere. Nel frattempo, infine, gli sviluppatori hanno già confermato attraverso i propri canali social che New World non arriverà su PS5 e Xbox Series X/S nel prossimo futuro, rimanendo quindi esclusiva PC.