New World è la rivincita di Jeff Bezos: un successo per Amazon dopo 'tanti fallimenti'

New World è attualmente il titolo che conta il numero più alto di giocatori connessi in contemporanea su Steam, e sembra proprio che Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon, si stia godendo l'immenso successo dell'MMORPG.

Pur disponendo di risorse economiche praticamente illimitate, Amazon Games ha faticato nei suoi esordi ad emergere nell'industria del gaming, con numerosi progetti cancellati o semplicemente fallimentari, e con il defunto Crucible a rappresentare il caso più eclatante. La compagnia si è però presa la sua rivincita, e Bezos ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'eccezionale debutto di New World, riuscito nell'impresa di oltrepassare i numeri di PUBG, Dota 2, ed anche Counter Strike: GO, che da sempre stazionano tra i primi posti della classifica di Steam.

"Dopo molti fallimenti e battute d'arresto con giochi, abbiamo un successo", le parole di Bezos in un cinguettio su Twitter. "Sono così orgoglioso del nostro team per essere perseverante. Considerate le battute d'arresto come ostacoli utili ad apprendere. Qualunque siano i tuoi obiettivi, non arrenderti, non importa quanto diventi difficile". Bezos non ha potuto poi fare a meno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, citando un articolo di Bloomberg intitolato: "Amazon sa fare praticamente tutto - Tranne un buon videogioco" risalente a 8 mesi fa. È evidente come la compagnia cercasse da tempo di sfondare anche nel gaming, e New World potrebbe rappresentare solo un piccolo grande passo per l'ascesa di Amazon nel nostro medium.

Seppur accolto con entusiasmo, sembra che New World stia continuando a causare i brick delle GPU RTX 3090, ma Amazon non ha ancora commentato la vicenda.