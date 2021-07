New World e le RTX 3090 danneggiate: la replica del team di sviluppo

Con la partenza della sessione di Closed Beta del nuovo MMO firmato Amazon Games Studios, hanno rapidamente trovato diffusione sul forum ufficiale del titolo diverse segnalazioni da parte di giocatori che riferivano di danni alle NVIDIA RTX 3090 all'avvio di New World.

Una circostanza preoccupante, che ha spinto il team di sviluppo ad offrire una replica all'utenza PC che ha già effettuato l'upgrade della propria GPU con le ultime schede grafiche del colosso tecnologico. Tramite il Tweet che trovate disponibile direttamente in calce a questa news, gli autori di New World ribadiscono con convinzione che il titolo "è sicuro da giocare", come dimostrato dalle centinaia di migliaia di giocatori che hanno avuto modo di usufruire della Closed Beta senza alcun tipo di problema.



New World, evidenziano gli Amazon Game Studios, fa affidamento su DirectX di tipo standard, così come proposte dalle API Windows. "Non abbiamo osservato problematiche diffuse con le RTX 3090, - si legge nella comunicazione della software house - né durante la Beta né nel corso dei molti mesi di Alpha testing". Per rassicurare il pubblico, tuttavia, gli sviluppatori hanno annunciato l'intenzione di pubblicare una patch nel corso della giornata odierna, con l'obiettivo di fissare un tetto per il frame rate nei menu di gioco dell'MMO.



Non è chiaro per il momento se questa modifica possa rappresentare una soluzione per i brick di RTX 3090 segnalati in New World, ma per avere ulteriori dettagli sarà sufficiente attendere poche ore.