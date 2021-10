New World: scoperto un exploit che rende immortali

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della scelta di Amazon Games di prendere provvedimenti contro i giocatori di New World che fanno uso di bot per rovinare l'esperienza degli altri utenti e alterare l'economia. Sembra però che questo non sia l'unico problema dell'MMO.

Ci riferiamo ad un particolare exploit scoperto da alcuni giocatori che si può ripetere molto facilmente e grazie al quale si diventa immortali. Trattandosi di un gioco pesantemente basato sulla componente PvP e nel quale si combattono guerre che coinvolgono grossi gruppi di giocatori, è chiaro che l'influenza di una problematica di questo tipo potrebbe essere più grave del previsto. Fortunatamente il team di sviluppo ha confermato di essere a conoscenza del problema e che presto pubblicherà un fix per impedire agli utenti dell'MMO di attivarlo e diventare così immortali. Non è chiaro se i furbetti che stanno approfittando della problematica subiranno un ban temporaneo o la passeranno liscia, ma è probabile che Amazon Games decida di chiudere un occhio, limitandosi alla pubblicazione di una patch risolutiva. In ogni caso coloro i quali abusano del problema potrebbero attirare l'attenzione dei mod e subire la loro furia.

In attesa dell'arrivo dell'aggiornamento, vi ricordiamo che un giocatore di New World ha truffato la sua gilda ed ora è ricchissimo.