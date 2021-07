New World segna un nuovo, impressionante record di giocatori attivi su Steam

New World sta riscontrando enorme successo ed interesse da parte dei giocatori: stando infatti ai dati riportati dal database di Steam, la Closed Beta del titolo MMO realizzato da Amazon Game Studios ha raggiunto un picco di 200.856 giocatori attivi contemporaneamente sul gioco lo scorso 25 luglio 2021.

Tali numeri hanno reso New World il sesto gioco più popolare sulla piattaforma digitale di Valve in quella data, e più in generale la popolarità del titolo si è mantenuta sempre su alti livelli sin dall'inizio dei testi Beta avvenuto lo scorso 20 luglio. Da allora, infatti, si stima che almeno 148.000 giocatori si siano cimentati con l'opera firmata Amazon ogni giorno, rendendo in questo momento uno dei titoli più caldi su Steam. La Beta andrà avanti fino a lunedì 2 agosto, con i giocatori che possono continuare a registrarsi per prendere parte ai test finché saranno disponibili. Accesso garantito anche a tutti coloro che hanno preordinato il gioco, che possono unirsi alle partite in qualunque momento.

Si tratta di risultati incoraggianti per Amazon, che dopo tre rinvii spera che New World possa divenire il suo primo gioco di grande successo una volta che sarà disponibile nella versione completa il 31 agosto 2021. Non sono mancati tuttavia alcuni problemi: secondo alcuni utenti New World danneggia le GPU RTX 3090. Nel frattempo gli autori hanno confermato di nuovo che New World non arriverà su PS5 e Xbox Series X/S.