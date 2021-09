New World: server in difficoltà, giocatori costretti ad attendere lunghe code

Dopo una serie di rinvii, New World, il nuovo ambizioso MMORPG prodotto da Amazon, è finalmente disponibile. Il debutto del titolo, tuttavia, non è stato dei più tranquilli, e sembra che i server stiano faticando a reggere il consistente afflusso di giocatori.

Stando alle varie testimonianze emerse in rete, i giocatori sono costretti ad attendere lunghe code prima di poter prendersi immergere nel gameplay, ed altri non riescono neppure ad accedere alla fase di attesa. Amazon Games ha preso coscienza dei problemi ed ha optato per una manutenzione della durata di 15 minuti volta a risolvere i problemi dei server europei (gli unici al momento attivi). Tuttavia, non sappiamo se tale operazione si sia rivelata sufficiente per ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura online.

Diversi utenti hanno segnalato un'altra problematica per cui gli input non vengono affatto registrati dal gioco. Questo costringe al riavvio dell'applicazione e al conseguente ritorno in coda, dando così vita ad un circolo vizioso.

Al momento non ci resta che rimanere in attesa di aggiornamenti da parte di Amazon Games, che senza dubbio starà continuando a lavorare per stabilizzare i server e correggere i malfunzionamenti tecnici nel più breve tempo possibile. Il titolo sembra intanto guadagnare sempre più popolarità, riuscendo persino a superare FIFA 22 nella classifica di Steam. Sulle nostre pagine trovate tutti le novità introdotte con l'ultima patch di New World.