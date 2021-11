New World, server offline da ore: Amazon al lavoro, cosa è successo?

Da diverse ore i server di New World sono offline in Europa e non è quindi possibile accedere all'MMO firmato Amazon Game Studios. Gli sviluppatori sono già al lavoro per risolvere gli inconvenienti emersi, tuttavia al momento non è stato chiarito quando sarà possibile accedere di nuovo al gioco.

Il team ha avvisato i giocatori tramite Twitter dei lavori di manutenzione, spiegando i motivi che hanno portato allo spegnimento dei server europei: alcuni giocatori hanno infatti ricevuto centinaia di migliaia di monete in maniera totalmente imprevista e non programmata da Amazon Studios, portando così numerosi utenti a mettere subito a frutto la fortuna economica letteralmente piovuta dal cielo. Fin quando il grosso bug non verrà risolto è probabile che i server resteranno disattivati, con gli sviluppatori in cerca di un rimedio per togliere il bonus economico involontario a tutti gli utenti che lo hanno erroneamente ricevuto.

Non è chiaro se anche gli oggetti acquistati con quei soldi verranno rimossi dall'inventario dei giocatori, ma gli aggiornamenti di Amazon Studios non dovrebbero coinvolgere i progressi dei giocatori che, al contrario, non hanno affatto incontrato il bug. Non si tratta dell'unico inconveniente che ha afflitto di recente il popolare MMO per PC: alcuni giocatori hanno notato come i server di New World viaggiano nel tempo, con date spostate avanti anche di mesi in alcuni casi. In aggiunta, la difficoltà aumentata di New World ha fatto arrabbiare parte della community, che non ha gradito la scelta degli autori di mantenere sempre costante il grado di sfida.