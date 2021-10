New World e server sovrappopolati: parte la caccia ai furbetti dell'AFK

Dopo aver implementato un blocco nella creazione dei personaggi di New World, le alte sfere degli Amazon Game Studios intervengono contro i 'furbetti dell'AFK' nella speranza, così facendo, di decongestionare i server sotto stress dell'MMORPG più chiacchierato (e giocato) del momento.

Con l'acronimo AFK vengono indicati tutti gli utenti rilevati "Away from Keyboard" per periodi di tempo prolungati; in una situazione come quella che sta interessando attualmente New World, l'inattività di chi ha la fortuna di accedere ai server per poi "perdere tempo" senza svolgere alcuna attività ingame risulta essere quantomai sgradevole e, soprattutto, deleteria per l'esperienza della community.

Gli sviluppatori si dicono consapevoli di questo problema e, con una nota pubblicata sulle pagine del forum ufficiale di New World, spiegano che "abbiamo riscontrato molta frustrazione per via degli utenti che sfuggono al sistema di rilevamento AFK e riscono a rimanere artificialmente attivi nei server (ad esempio con delle combinazioni automatiche da tastiera o con la pressione prolungata di un singolo tasto, ndr). Siamo certamente d'accordo con cui ritiene che questo genere di comportamenti sono inaccettabili, specialmente quando ci sono tantissime persone che aspettano con pazienza di entrare in un server".

Gli Amazon Game Studios riferiscono quindi di aver trovato una soluzione per identificare la condotta impropria degli utenti AFK: una volta rintracciati, i giocatori AFK verranno ricondotti alla schermata iniziale, con la minaccia di sanzioni più severe per i recidivi e per chi tenterà di aggirare i nuovi sistemi.

