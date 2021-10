New World, Server Transfer pronto ma rinviato alla prossima settimana: ecco perché

Incredibilmente richiesto e atteso fin dal lancio, il sistema di trasferimento dei personaggi tra i server di New World è finalmente completo e pronto per essere implementato. Amazon, tuttavia, ha scelto di rinviare il suo debutto alla prossima settimana. Come mai? Scopriamolo assieme.

Gli sviluppatori desiderano che tutto vada per il verso giusto, pertanto hanno deciso di non lanciarlo durante il weekend, il periodo della settimana notoriamente più affollato e difficoltoso da gestire. "Abbiamo testato gli ultimi pezzi del sistema di trasferimento tra i server e siamo pronti per implementarlo. Tuttavia, abbiamo preso la difficile decisione di aspettare fino alla prossima settimana. Crediamo che sia il giusto bilanciamento tra la data che vi aspettavate e il rischio di causare il blocco dei server in un periodo come il weekend in cui si registra il picco dei giocatori".

I ragazzi di Amazon Game Studios hanno lavorato alla funzione ogni giorno, nel tentativo di rispettare le aspettative dei giocatori e la data comunicata, tuttavia non vogliono rischiare un down dei server nei giorni della settimana più affollati, un'evenienza che sarebbe ancora più deleteria per la popolazione dell'MMORPG. Nei prossimi giorni il team avrà molte cose da raccontarci: ci sono stati promessi nuovi dettagli sulla funzionalità e sul programma del rollout, oltre a un approfondimento sulle lezioni imparate nel corso di queste prime settimane di gioco.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, è stato specificato che il trasferimento dei personaggi non sarà possibile tra server di regioni differenti, una notizia che ha mandato alcuni giocatori di New World su tutte le furie.